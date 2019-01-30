春節長假天氣多變 豬年開春濕涼初二回暖

天氣+溫度 持續更新

（資料來源：中央氣象局網站）

〔即時新聞／綜合報導〕春節長假天氣如何？根據中央氣象局預報，除夕和初一受到東北季風影響，北台灣濕涼，大年初二天氣穩定較暖，初三起東北季風又有增加機率，北部東北部再轉涼有雨。

氣象局指出，春節長假開始的周末東北季風減弱，氣溫回升，但西半部需注意日夜溫差大；各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區有零星短暫雨。

除夕和大年初一（2月4日、5日）受到另一波東北季風增強影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚也涼；北部及東部地區有短暫雨，中南部也需留意局部短暫雨。

大年初二（6日）因東北季風減弱，天氣穩定氣溫回升，但初三到初五，東北季風有增強的機率，屆時北部和東北部會再轉涼，並有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮1月30日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，春節假期不會有寒流和冷氣團，僅除夕、初一有東北季風，初四、初五的東北季風冷空氣則偏弱，春節的其他時間，各地大都偏暖。

另外，氣象局提醒，2月2日、3日小年夜到初一，以及初三初四，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意路況，交通往返亦請留意相關航班資訊。

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