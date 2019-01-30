愛心不打折！「綺綺貼圖」收入逾500萬 國稅局免除徵稅

2019-01-30 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科重症醫師施景中代患有先天心臟病的10歲女孩「綺綺」上架貼圖，目前已經超過500萬善款。由於過高的收入，施景中必須給付200萬元以上的稅款，好在有稅務專家幫忙，終於得到國稅局公文回函，以綺綺的遺產贈與來解釋，不用負擔額外的稅，「不但使民眾愛心不打折，也免除了我或基金會要負擔的巨額所得稅。」

施景中表示，由於過去從沒有基金會申請上架貼圖的前例，因此由施景中的名義代兒童心臟病基金會，完成小菩薩的貼圖上架心願。原想當初貼圖收入能有1、2萬就不錯了，真的要扣所得稅「我來自己出，當我和小菩薩的緣分。」未料，「大家對綺綺的愛超過我的預期。」

目前超過500萬的收入，如果都算是施景中對基金會的贈與，施景中必須多負擔200萬元以上稅款。因此他便商請在非常大的會計師事務所當資深合夥人的弟弟，輾轉找到稅務專家幫忙。他轉述弟弟想法，「任何人都不應因為做善事，而遭到國家稅法的處罰。」

基金會的會計師與國稅局溝通上公文，很快就得到國家的善意回意。這筆善款，國稅局以綺綺的遺產贈與來解釋，不用負擔額外的稅，「不但使民眾愛心不打折，也免除了我或基金會要負擔的巨額所得稅。」施景中說，「善心真的會激起漣漪，連國稅局都願意從法理情幫我們解套了。」也感謝他弟弟的義務幫忙。

另外綺綺媽媽也分享她和綺綺爸爸自從喪女後，首度公開接受康健雜誌以「訪的把愛傳下去」為主題的專訪，也在今天刊出。基金會則準備在過完年，用自己的前，把綺綺的畫作集結成塗鴉冊或貼紙，免費提供給病童。

施景中感恩表示，一切美好，恰如其分，好像冥冥中老天看在眼哩，一直在幫我們的忙。最後也向小菩薩感性呼喚「綺綺小菩薩，我很想妳，快回來吧。」

施景中臉書全文

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