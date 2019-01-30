大溪觀光果園柑桔盛產 春遊、踏青、採果正是時候

2019-01-30 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪區永福里虎豹坑營區內的大溪觀光果園，正值阿婆柑、桶柑、海梨及茂谷柑盛產期，結實累累，即日起至4月開放採果，果園採有機肥料和友善農業種植，加上海拔夠高，無論品質及甜度皆屬上乘外，果園內的種植6、700棵的櫻花也開始綻放，過年期間仍每日營業，前往春遊、踏青、賞櫻、採果正是時候！

桃園市議員李柏坊表示，佔地逾10公頃的大溪觀光果園，是大溪區農會及市府輔導的觀光果園，種植六百多棵柑橘樹，觀光果園主人陳順榮沿用已故父親陳臣煙，使用有機肥栽種，讓柑橘皮薄、汁多、甜度高，入園費大人100元，小孩70元，入園後吃到飽，摘出來再另外秤斤計算，春節期間適合親子同遊。

陳順榮說，他已故的父親經營這處果園已逾半世紀，30多年前還透過日本友人購買許多櫻樹苗，包含緋寒、富士、吉野等品種，栽種果園內與沿途小徑，由於果園地處海拔300公尺，均溫較低，非常適宜櫻花生長，其中又以吉野櫻開得最漂亮。

因為導航直接設定大溪觀光果園，路程較遠﻿，陳順榮建議進入大溪觀光果園，可使用衛星導航GPS 請設定 大溪永福國小由校門口前斜對面下坡的營區換證進入約10分鐘可達果園。

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