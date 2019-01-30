為了拍這個美景 去年400車次吃罰單

2019-01-30 22:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮通往後龍鎮的玄寶大橋，橫跨中港溪出海口，傍晚夕陽西下時美景醉人，總吸引許多攝影愛好者搶拍，但卻有整排車輛違停路邊佔據半個機車道，甚至還有民眾扛著相機穿梭其中，令機車東躲右閃，險象環生。竹南警方表示，該路段去年已祭出400多件違停罰單，未來會再加強取締。

玄寶大橋橫跨中港溪，與台61線西濱快速道路共構，一旁的南向一般車道每到傍晚時分，皆聚集大批攝影愛好者扛著相機，緊靠在橋邊護欄邊卡位，拍下落日沒入沿海風力發電風車之間，染紅中港溪出海口的美景，假日時甚至有數輛遊覽車載著攝影客前來「朝聖」。

但玄寶大橋一般車道僅約10米寬，劃設一機車道及汽車道，而許多攝友貪圖方便，將車輛違停在路邊，一整排違停車占據近乎半個機車道，機車騎士被迫行駛於汽車道上，甚至偶爾還得閃避突然竄出的拍照民眾，非常危險。

竹南警分局副局長張中表示，依規定橋上不可停車，去年警方加強取締，於該路段已祭出400多張罰單，未來將持續加強巡邏，發現違停就依法開罰900元。

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