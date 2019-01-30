神農獎頒獎 蘇貞昌鞠躬感謝：農民才是最接地氣

2019-01-30 22:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天出席模範農民頒獎典禮，他深深一鞠躬向在場農友道謝，他說，農民才是真正最接地氣的人，務農是實實在在把雙腳踩進土裡，政府要幫忙把市場通路打開，讓農民有希望、有利潤。

農委會今天舉辦「第31屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，行政院長蘇貞昌出席頒獎典禮，致詞時表達祝賀之意，肯定各得獎人對農業的努力與貢獻，並由農委會主委陳吉仲頒發十大神農獎當選人證書、匾額及獎金20萬元，12名模範農民也獲頒當選證書及獎金10萬元。

蘇貞昌在台上鞠躬道謝，蘇貞昌向所有得獎的農友說，各位才是真正接地氣的人，務農的人實實在在踩在土裡，感謝農民朋友，台灣農民實在有夠厲害，還有研究者不斷研究，不斷改良，才讓各種農產品有各種進步，我們的農民勤勞、用對方法，才讓農產品可以贏別人，美國、中國都無法像台灣一樣，同時間可以吃到不同農產品，又美又便宜又多樣。

蘇貞昌說，以得獎者做為模範，要表示政府對農業的重視與對農民的感謝，農委會一定要讓研究所的研究人員，長期有資源好好研究，台灣進步改良才會快，相關機關要保障專利不要被偷走，政府要做的就是這樣，另外海關顧門要顧好，不要讓疫區病毒進來台灣，否則養豬的人將損失兩千億元，這是政府責任。

蘇貞昌指出，農委會主任委員陳吉仲也是農家子弟 ，努力求學後拿到博士學位，期望拿出辦法，讓研究人員繼續開發，政府則要把市場通路打開銷售出去，不是只是頒獎，而是要讓農民有希望、有利潤。

獲頒十大神農的農民包含栽種有機蔬菜的吳文岳和李家豐、養蜂的鄭金崑、種植茶葉的林耀精和生產茶油的黃捷纓，都通過多種優良農產品及安全認證，還有鄧進得的桂丁雞、謝明樹的紅龍果、邱順天的鴨油及侯兆百的毛豆都外銷日本、美國或南向國家，「廖秉鋐」更是把文心蘭銷到杜拜。

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