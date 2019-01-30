農藥巴拉刈 農委會：延到明年2月1日禁用

2019-01-30 21:58

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會原訂今年2月1日起禁止使用和販賣「24%巴拉刈溶液」，但是農委會今天表示，因為市面上庫存量太多，盤點後發現需要1年時間才能使用完畢，因此將該農藥延後到明年2月1日退場，農委會重申，退場政策不變，請農民安全使用完畢。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天表示，為強化劇毒農藥管理，減少違規使用，以達友善環境、維護生態並兼顧生命關懷，去年2月1日公告「24%巴拉刈溶液」禁止加工及輸入，並從今年年2月1日起禁止分裝、販售及使用（最後使用期限為1月31日），但是考量仍有許多巴拉刈產品留存於零售業及農民手中，期限內無法使用完畢，恐造成風險，因此將原來販賣及使用的禁令延後1年，從明年2月1日起禁止販售及使用。

防檢局表示，由於巴拉刈具速效且便宜為農民所愛用，且因業者及農民的預期心理，導致公告相關禁令後有農民購買囤積情形，為了解巴拉刈產品於市場上庫存量，今年1月15日盤點由農藥業者陳報的生產及販售資料，經統計後發現，以往年的平均使用量為基準，目前市面上之巴拉刈，約仍需約1年才可使用完畢。

防檢局指出，巴拉刈退場的政策沒有改變，禁止加工、輸入及分裝的時程仍依原公告辦理，相關許可證業予以廢止，但是考量禁用後回收及查緝沒入的銷毀成本，與囤積農藥產生的滲露風險衍生污染等因素，且對於購買囤積的農民置於家中可能衍生不當使用之風險，因此決定將巴拉刈原訂於今年2月1日禁止販賣及使用的禁令，延後至明年2月1日實施，

防檢局呼籲，手邊仍有巴拉刈的販賣業者及農民，在期限前儘速售出與使用完畢，以免屆時違反禁用規定遭受處罰，使用時須穿戴合適的防護器具並注意使用安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/