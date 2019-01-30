明天白天衝29度！北東部下半天轉濕涼 留意日夜溫差

2019-01-30 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（31日）清晨各地低溫普遍為14至18度，民眾須注意日夜溫差，適時增減衣物；上半天天氣與今天（30日）類似，各地高溫可達27至29度，下半天隨著鋒面接近和冷空氣南下，台灣北部、東半部預計有局部短暫陣雨，逐漸轉涼。

天氣風險公司指出，穩定晴朗、日夜溫差大、風速微弱、空氣品質不佳又容易起霧的天氣，將持續到明天白天，台灣北部、東半部晚間預計有局部短暫陣雨，週末各地則轉為穩定回溫的天氣。

週日晚上到下週一的除夕期間，會有一波冷空氣報到，溫度稍降，並帶來較多水氣，預計除夕到初一兩天，北部和東部將有陣雨，中南部雲量也會偏多，初二起天氣則有機會再回穩。

溫度方面，中央氣象局預報，明天白天北部氣溫在15至28度左右，中部14到28度，南部17至29度，東部17至28度。但下半天，北部及東半部降雨機率提升，也逐漸轉涼冷，中部以北及東北部地區夜間到清晨的低溫13至15度，南部及花東地區則是16至18度。

紫外線方面，明天除了新竹縣市、連江、金門為中量級以外，其他地區都是高量級，請特別注意防曬。

空氣品質方面，宜蘭、花東為「良好」等級；馬祖及澎湖地區為「普通」，馬祖受大陸沿岸污染物影響短時間可能達橘色提醒；北部、竹苗、中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」，中部及高屏局部區域短期間可能達紅色警示；雲嘉南空品區為「紅色警示」。

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