公車安全系統成效佳 桃園擬全面推廣

2019-01-30 23:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市交通局為提升公車服務品質，於龜山區萬壽幹線上BR及601兩條示範公車路線30輛公車全面安裝車輛安全系統，提供車道偏離警示、主動車距控制、盲點偵測、車內錄影即時監視、駕駛生理狀態監視、胎壓監測等6大功能，提供駕駛即時預警資訊，由於反應良好，今年還要再裝設45輛、總預算500萬元。

市府交通局於前年向交通部爭取334萬元為萬壽幹線30輛公車裝設車輛安全系統由於反應良好，還獲得交通部「智慧運輸發展建設計畫」佳作獎，市長鄭文燦今天於市政會議公開表揚，鄭文燦也希望未來桃園市公車能全面搭載，減少交通事故發生，提升大眾運輸安全。

鄭文燦說，車輛安全系統可大大提升公車行車安全，包含駕駛疲勞駕駛身體狀況不佳、車輛出現蛇行都會提出警告，尤其是與前車距離過近還會控制車輛行進，避免發生車禍，同時還可以建立後端整合平台系統分析駕駛行為，全面提升智慧公車安全系統指標。

交通局長劉慶豐表示，交通部訂有「補助車輛安全相關預算辦理市區公車設施升級」計畫，這是從106年起至109年的4年試辦計畫，其中106年爭取的334萬元，已於去年裝設在萬壽幹線30輛公車，去年爭取到500萬元，預計可裝設45輛公車，目前已經和業者談妥分配的數量，至於路線仍未定案。

劉慶豐說，現行自小客車都搭載主動安全設備，此次萬壽幹線公車裝設的車輛安全系統具有自小客車主動安全設備功能，雖然去年裝設的具體成果報告仍未出爐，但業者、駕駛的反映都很好，所以又向中央爭取500萬元預算。

劉慶豐說，未來交通部四年試辦計畫結束後，會鼓勵客運業者在公車上全面裝置車輛安全系統，但客運業畢竟是民營業者，市府不可能出錢全面幫業者裝置設備，原則上會透過各種獎勵辦法鼓勵業者裝設。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/