點泥成金！泥火山泥漿 高師大研發成超猛微生物肥料

2019-01-30 23:40

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄、台南交界的泥岩惡地、泥火山地質聞名於世，高雄師範大學燕巢校區位於此區，生物科技系榮譽教授王惠亮、研發長謝建元研究5年，從泥漿找出液化澱粉芽孢桿菌，製成微生物肥料，促進植物生長與溶磷作用，配合抗UV（紫外線）發酵配方，已申請專利技術，今年量產上市。

高師大校長吳連賞、亞亮生技公司董事長吳俊彥今天（30日）出席技轉商品化成果發表會，「液化澱粉芽孢桿菌A1菌株」施肥可望降低化學農藥殘留，減少食安問題，而研發團隊進行田間試驗，發現溶磷效果良好，而且增強土壤微生物抗病功能。

王惠亮說，農民種植施用有機或化學肥料，以往肥料約有7成磷肥固定在土壤，植物無法吸收利用，很浪費，菌株為微生物製劑，幫助磷肥轉化成作物可利用，提升產量，而且製劑是安全菌種，採收前噴灑也沒有疑慮。

團隊認為，政府推動2017至2027年十年化學農藥使用量減半政策，將研發成果技轉業者，有助於發展生物肥料產業，獲技轉授權業者於2017年授權另組微生物生物農藥，已完成作物病害防治試驗。

謝建元說，液化澱粉芽孢桿菌能分解蛋白質、將纖維活性化，搭配抗紫外線專利配方，也避免陽光傷害，耐化學藥劑危害。

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