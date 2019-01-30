桃園燈會主燈試燈 「阿拉丁神燈」亮起來

2019-01-30 21:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園燈會將於2月12日至24日於4大燈區登場，主燈區設在桃園區三民運動公園，今晚試燈，主燈區以阿拉丁神燈結合桃園重要建設，也隱喻桃園市各項建設進步迅速如同擦亮神燈，呈現蓬勃發展，各式花燈則沿著南崁溪兩岸布置，連溪流都有漂亮花燈，吸引不少人參觀。

桃園市長鄭文燦致詞時說，除了主燈區，桃園區另有水汴頭燈區，在汴洲之美橋，以胡桃鉗童話之音樂、舞蹈元素展現桃園邁向藝術文化之都的決心；龜山燈區則在龜山區星月橋，以綠野仙蹤童話及巨型機器人表現桃園積極推廣科技及青創產業；蘆竹燈區在蘆竹區竹夢橋，以愛麗絲夢遊仙境元素結合在地特色花卉燈飾，4個燈區都在南崁溪兩側，也展現南崁溪整治後如夢似幻美景。

鄭文燦說，今年桃園燈會以童話元素結合桃園在地特色，規劃超過40組的特色燈組，位於三民運動公園主燈區共規劃23個燈組，比去年增加11個燈組，主燈「桃園魔法師」高達11公尺，寬9公尺，是以傳統的紮燈工藝打造魔法師及可愛的發條豬等燈飾，旁邊還搭配市立總圖書館、桃園捷運、南崁溪印象大橋重大建設。

活動期間提供桃園火車站至主燈區免費接駁車，活動詳情可上桃園觀光導覽網或加入「愛ㄑ桃」facebook粉絲團查詢。

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