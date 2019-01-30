生活吃緊竟想把小孩送人 年輕媽媽被砲轟

2019-01-30 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕1名女性近期內在網路上貼文求助，卻被眾多網友砲轟，貼文內容提及她與丈夫薪水微薄，無力負擔小孩扶養費用，「真的有那種管道是可以給人領養嗎？」

這名女性在「Dcard」發文說，她在生完孩子後，才發現日子過得相當吃緊，但強調與丈夫並非「先有後婚」，2人在大學畢業後締結連理，目前已畢業2年，有1名1歲多的孩子，女方生產前均須負擔孝親費，男方至今每月還給爸媽1萬元。

女子指出，畢業結婚後都在負擔就學貸款，與丈夫根本沒有存到錢，男方月薪2.9萬元，女方月薪2.7萬元，她認為目前的生活真的快要過不下去，想請教網友們「真的有那種管道是可以給人領養嗎」？此話一出立刻受到廣大網友抨擊。

網友們普遍認為該女子相當不負責任，先與丈夫決定要生小孩，現在又想把小孩送人，也有網友建議「可以請爸媽幫忙照顧」，但PO文女子回覆「爸媽都還在上班」、「想把小孩給別人養，我不是首例」，但也不少網友認為此文章「根本是奇文共賞」。

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「Dcard」傳送門

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