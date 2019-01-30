慈濟長照推展中心率隊大掃除 獨守古厝老夫妻歡喜迎接春節

2019-01-30 23:47

〔記者歐素美／台中報導〕慈濟基金會長照推展中心與台中慈濟護理之家團隊攜手，為潭子區陳姓居家關懷戶夫妻清理環境、更新設施。老婦更因此意外找到藏在菜櫥裡的紅包，開心笑得合不攏嘴。慈濟長照推展中心副召集人莊淑婷指出，長照團隊就是要關懷長輩，攜手社區師兄、師姊，期待老人家健康久久過好年。

82歲的陳姓老翁中度失智，去年骨折在台中慈濟醫院住院手術，出院準備人員發現他跟太太有長照服務需求，轉介個案管理師家訪，發現女兒雖然很孝順，但婚後住在北部，不能隨侍在側。夫妻倆住在連馬桶都沒有的偏僻老厝，靠燒柴火煮食，個管師立即連結各種資源，提供午晚餐送餐服務，還申請居服員幫忙洗澡、打掃環境，更完成無障礙坡道。

數十年來，老厝堆滿各種物品，老夫妻不用又捨不得丟，長照團隊經評估，趁春節前好天氣，發動打掃，30餘人通力合作搬出陳舊不用的物品，分類回收，同時清洗家具、修玻璃、進行室內外油漆。老婦人藏在廚房菜櫥裡的2000元紅包突然被找到，讓她直說：「真歡喜！」

慈濟人員還送老夫婦新床墊、枕頭、被子，還有衣櫥、衣架、有輪椅、四腳椅、便盆椅等，顧全老人在家的安全與舒適，最後在門前貼上春聯，喜氣洋洋，讓夫妻倆的女兒十分感動，不斷感謝慈濟人，讓爸媽可以度過安詳幸福的春節。

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