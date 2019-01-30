新社花農廖秉鋐、外埔蜂農鄭金崑 獲全國十大神農獎

2019-01-30 22:15

〔記者歐素美／台中報導〕農委會舉辦第31屆全國十大神農及模範農民獎，台中市推薦的新社區花卉產銷班第7班廖秉鋐、外埔區龍眼蜂蜜產銷班第1班鄭金崑，脫穎而出，榮獲全國十大神農獎，今天北上農委會受獎。

全國十大神農及模範農民獎，由各鄉鎮市區公所及農會、縣市政府、區農業改良場逐級評選後，共推薦22人參加全國評選，再經全國評選委員會選出十大神農及12位模範農民。

新社區廖秉鋐原本從事鈑金工作，後來返鄉投入文心蘭栽培，至今已邁入第10年，除了發展本業，也熱心公共事務，擔任中華文心蘭產銷發展協會顧問、新社區花卉產銷班第7班書記等職務。廖秉鋐全心經營花卉種植，在新品種研發、創新生產技術等方面都有卓越成就，更曾獲第29屆模範農民。

外埔區鄭金崑是在蜂蜜群中長大的農二代，全心投入養蜂產業已23年，他是現任台灣養蜂協會第18屆理事長、外埔區龍眼蜂蜜產銷班第1班班長，創新生產技術、開發多元產品，曾獲全國龍眼蜜品質評鑑頭等獎、台中市國產龍眼蜜品質評鑑團體組第1名等。除了經營個人的農業十分努力，鄭金崑更聯合班員共同購置機械設備解決人力問題，拓展電商網購服務，擴大銷售量及營業額。

台中市農業局說，這次廖秉鋐及鄭金崑雙雙榮獲全國十大神農獎，為全國各縣市中唯一同屆有2位十大神農得主的縣市，市府肯定廖秉鋐與鄭金崑在農業經營上的努力，市府會持續積極推展各項農業政策及休閒農業，展現台中農業發展的軟實力。

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