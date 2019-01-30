新豐「最毒海岸線」集塵灰爆量 政務委員吳澤成率隊現勘

2019-01-30 21:36

〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹縣新豐鄉的「最毒海岸線」果然很毒！當初環保署調查認定，現場被偷倒了2760公噸的有毒集塵灰，補助3800萬要移除。沒想到去年底開挖卻發現，場址另潛藏1萬2573公噸，必須一併除去，否則就「白了工」，而這至少得加碼3000萬，且進入2期施作。

行政院政務委員吳澤成今天會同國防、經濟、農業、環保等中央部會，在立委林為洲陪同下，與新竹縣政府及竹北、新豐兩個公所開會討論，並到場現勘，決定請縣府儘速提報移除工程的變更計劃給中央審核，以「徹底清除」為前提決定該加碼多少，讓1、2期移除工作跟未來的海岸維護都無縫接軌！他也指示新竹縣環保局，務必確實追蹤移除的集塵灰最終去處，以免造成二次污染。

林為洲則在陪同會勘時，向吳澤成說，施工場址位於國軍砲擊訓練範圍內，以致當年不肖之徒有機可趁侵入偷倒，他希望行政院能以專案方式，全力給予新竹縣府幫助，洗清「新豐最毒海岸線」的臭名。

環保局長黃士漢也說，本案在調查跟實作有這麼大的落差，並非全國首例，畢竟廢棄物存在於土壤的調查有一定的困難。新竹縣環保局執行本案是在跟時間賽跑，除了部分施工設施有租期壓力，更希望能趕在颱風季來臨前完工，讓移除工程的效益做到最大，本案也是前、現任縣長都很重視的，更關係著縣長楊文科兌現競選的承諾。

環保局說，這個偷倒現場存在超過20年，經中央採樣調查和評估，被偷倒的長度約2公里，以鳳鼻隧道分南、北2區，合計體積共有1380立方公尺、換算重量是2760公噸的集塵灰被偷倒在此。其中，位在隧道西側的南區雖僅400公尺長，卻是集塵灰被丟最集中處。

去年9月開工後，為了防範海水侵蝕，在外圍先釘鋼板樁，12月初完成後才開挖，沒想到挖了20幾天，就發現被偷倒的集塵灰量遠超過先前的預估。

環保局說，從開挖迄今，完成的區域僅約南區的13％，但就已經移除了前述的計畫量，到本月27日為止，實際打包交由台灣鋼聯義務外運且做最終處理的就已高達2944公噸，另外有437公噸已經篩分打包好，用太空包暫存在現場，準備外運。

行政院列管本案，從去年開始每季開會追蹤。去年底獲悉現場狀況後，政委吳澤成決定實勘現場，今天率領國防部、經濟部水利署、環保署、農委會等，會同立委林為洲先到新竹縣環保局開會了解作業進度和困難。

環保局另也反映，施工現場因國軍的砲擊訓練而影響工期推進，希望受影響的日期能不列入工期計算，同時同意廠商分區開挖追趕進度，以全日施工方式進行。

國防部則說，他們的砲擊課程都集中在週二到週四，允諾2月以後盡量集中或縮短，例如1個月控制在4天做射擊訓練，以降低對工區的影響。

環保署說，加碼的3000萬，縣府須依程序呈報變更計畫，經審核後才能給，但一定會全力協助。

由於前述場址也是竹北新豐垃圾掩埋場所在，特別是新豐海岸段有國土防護的需求，新竹縣工務處也一併簡報爭取9700多萬，想在新豐垃圾掩埋場海岸段施作護案、養灘、做突堤等。

吳澤成指示，在不浪費公帑的概念下，除了前述集塵灰移除的1、2期工程必須無縫接軌，就連未來「最毒海岸線」清理乾淨後要進行的海岸防護計畫都必須無縫接軌，希望2期清除計畫和海岸防護計畫能同步做規劃，他要求水利署本於專業給縣府相關協助，林務單位未來配合現場恢復造林時，要兼具防風、休憩、以及景觀上的功能。

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