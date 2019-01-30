青埔高鐵特定區人口大量成長 市府將建青園國小

2019-01-30 22:40

［記者謝武雄／桃園報導］青埔高鐵特定區人口增加快速，現有的青埔國小已經有60班，但仍不敷使用，還列入總量管制學校，為此，市府規劃於大園國際高中旁文小用地，興建青園國小及具有10個班級的非營利幼兒園，總工程經費約7.5億元，分3期興建，預計109學年可招收國小一年級及非營利幼兒園兒童，因應青埔特區大量就學需求。

市長鄭文燦今日主持市政會議，聽取教育局長高安邦「青園國小設校」專題報告後表示，青埔特區範圍包括中壢區青埔里、芝芭里、洽溪里及大園區橫峰里等4里，目前人口約2.7萬人，並持續成長中，青埔國小因入學學童增加，已納入總量管制學校。

鄭文燦說，青埔高鐵特定區人口速度比預料還快，去年五合一選舉，青埔特定區的投開票所都還要排隊一個多小時，也讓人見識到青埔發展速度，這也導致很多家長抱怨住在青埔國小的學區，卻因為太晚遷入無法到青埔國小就讀，考量這樣的情形會越來越嚴重，教育局經評估後決定興建青園國小。

高安邦表示，為因應青埔高鐵特定區逐年增加的就學需求，紓緩青埔國小就學人口壓力，市府規劃興建青園國小，將分三期興建，預計設立60班普通班、3班特教班、3班資源班、10班非營利幼兒園及綠能雲端機房網路中心，預計可容納2千位師生，未來也將提供英語、本國語及程式語等3語教育，發展融合藝術、科學、科技、工程及數學的「STEAM」課程，打造青園國小成為國際特色教育學校。

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