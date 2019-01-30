再創紀錄！ 教育部長回鍋 國教院長也回鍋

2019-01-30 20:34

〔記者林曉雲／台北報導〕再創教育史上新紀錄！教育部長潘文忠回鍋二度擔任教育部長，教育部今晚發布新人事令，前國家教育研究院院長許添明也回鍋，二度擔任院長，教育部懸缺一位政務次長，由原已借調擔任財團法人大學入學考試中心主任的中山大學教授劉孟奇擔任。

據悉，在前教育部長吳茂昆任內，曾向行政院提出繼續借調許添明擔任國教院長的公文，但遭當時的行政院院長賴清德否決，許添明突然被告知不再續借調、只好回台師大；一般認為，許添明下台主因和12年國教課綱審議一再出包有關，最重大的爭議是高中國文的文白比例，竟一度誤通過馬英九時代的高比例文言文版本。

教育界人士認為，許添明是潘文忠用的第一任國教院長，再回鍋也不意外，但潘文忠未善處台大管案，重傷小英政府，許添明未妥適處理課綱，卻都可回鍋任官，在教育界中恐引發爭議、無法服眾。

教育部前政次姚立德回台北科技大學任教，行政院同意由中山大學政治經濟學系教授劉孟奇接任，至於劉孟奇現在擔任的大考中心主任一職，將再找尋接替人選。

新任教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣，是美國普渡大學電機暨資訊工程學院博士，曾任國立台中教育大學教育學院院長。

回鍋的國家教育研究院的許添明是美國哥倫比亞大學教育學博士，曾任國立花蓮教育大學國民教育研究所所長、多元文化教育研究所所長、國立台灣師範大學教育學系系主任、課程與教學研究所所長、教育政策與行政研究所所長、教育研究與評鑑中心主任及教育學院院長等職。

此外，國立自然科學博物館館長孫維新借調八年期滿，不再任台大教職，而續任科博館館長，他是美國加州大學洛杉磯分校天文學博士，曾任國立中央大學天文研究所所長及科學教育中心主任等職。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/