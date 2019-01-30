大里振坤宮、綠第亞幼兒園攜手獻愛 年前送暖溪南弱勢戶

2019-01-30 22:54

〔記者陳建志／台中報導〕大里區振坤宮媽祖廟今天舉行冬令救濟物資發放活動，共發放20多萬慰問金給仁德、仁化里弱勢戶，特別的是，綠第亞幼兒園也加入濟助弱勢行列，將去年耶誕節捐款及義賣所得18萬5000元全數捐出，嘉惠弱勢族群及塗城國小學童，今天還將義賣剩餘物品送給弱勢民眾，讓善的種在小朋友心中發芽。

大里振坤宮今天舉行「關懷獨居長者與低收入戶、邊緣戶慰問金及物資發放活動」，主委葉錦渠、仁化里長陳宗興、仁德里長林正忠等人都出席，共發給70多名仁化、仁德里弱勢、獨居民眾每人3000元紅包和白米等物資，希望他們在全家團圓的日子也能感受社會的溫暖。

綠第亞幼兒園的園長許鳳月今天也帶著教職員和小朋友一起出席，園方去年誕節期間發起愛心義賣，包括義賣收入和愛心捐款，總共募得18萬5000元全部捐出，捐給塗城國小、仁化里、仁德里和振坤宮等4個單位的弱勢學童和民眾。

園方今天將義賣剩餘的物品拿到現場送給民眾，還安排小朋友將紅包親手送給到場長輩，希望讓助人的種子在他們心中生根、發芽。台中市議員李天生肯定振坤宮和幼兒園園方、家長的助人善行，讓社會更加溫暖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/