新南向專班印尼喊停 他嘆：駐外大官「硬推學生去中國」

2019-01-30 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕印尼政府29日宣布，針對台灣教育部新南向產學合作國際專班爆出印尼學生疑似淪為「學工」爭議，直到問題獲得改善前，將暫停學生來台。台灣首府大學國際暨兩岸事務處長黃文琛在臉書發文感慨：「印尼招生真的是一年難過一年。」

印尼媒體報導，駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）負責人Fajar Nurhadi表示，目前參加國際學生產學合作專班計畫（IAC）學生引發的問題，將由印尼政府處理。他強調，印尼政府僅限停止招募和派遣學生，而不是取消該計畫，「因為這個計畫出自於台灣。」

報導指出，印尼代表處接獲報告，稱印尼公民申請學生簽證，卻被台灣駐雅加達代表處（TETO）拒簽。Fajar提到，目前正向印尼外交部、印尼科研暨高等教育部及TETO確認。

對此，黃文琛在貼文中提到，印尼政府不讓學生來台是只針對產學班，但是簽證不確定，會讓其他印尼學生不敢申請來台念書。據他了解，台首大春季班預計有97名印尼學生，80幾人送簽，已有21人被拒，且有人不斷被「壓簽」。

黃文琛提到，27日他向TETO官員聯絡，對方說，拒簽是因為學生家庭財力不足，即使是領到印尼前十大集團的金礦公司（MSM）獎學金的優秀學生也被拒絕；對方還說，在台打工賺錢，儘管合法，仍不能作為來台讀書財務規劃的一部分，讓他質疑，「台灣可以打工，是印尼學生在大陸和台灣之間，選擇來台的利基之一。」

他表示，過去2年，印尼金礦公司送68位學生去中國念書，今年好不容易說動對方改送台灣，申請簽證卻遭我代表處處處為難，甚至要求「面談」，學生輾轉從馬娜多市飛到雅加達面試，最後卻不給理由拒簽2人，「另外18人等到現在，快兩個月了，還是不給任何回應」。如今金礦公司表態不玩，寧願把學生送去簽證一下就辦好的中國。

針對TETO，他感慨：「我們台灣在雅加達的大官，硬是要把學生推去大陸升學就對了。還真的是裡應外合喔！」

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