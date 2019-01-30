高雄水果 今再出口中國13貨櫃

2019-01-30 21:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水果出口銷售夯，繼1月29日出口加拿大14.4公噸外，今再出13櫃至中國，為高雄首選果品在農曆春節前外銷拚到最後時刻。

市府農業局表示，正值高雄水果盛產期，番石榴、蜜棗、蓮霧相繼出爐，質優味美，吸引眾多國外買主下單採購，包含加拿大、中國、香港、新加坡、馬來西亞等國家。

六龜森展農產品運銷合作社和大樹冠瀧果菜合作社今接受中國訂單，透過高金輪船海運至廈門，再分送至福州、杭州、金華、上海等地，出口品項包括棗子6噸、蓮霧10噸、鳳梨27噸，另過屏東的合作社收購高雄美濃、旗山和屏東九如、里港的檸檬20噸，還有台東的鳯梨釋迦24噸。

農業局長期輔導阿蓮區農會拓展國外市場，1月14日已出口1櫃番石榴至加拿大，昨再出口番石榴14.4噸至加拿大溫哥華，未來可望每月以2櫃的番石榴穩定出口加拿大，農會表示，今年的外銷市場熱絡，和去年1月同期相比業績成長1倍，統計1月番石榴已出口40噸、蜜棗8噸。

局長吳芳銘強調，現在國外對高雄農產品的詢問熱度高，農業局抱持開放態度歡迎國外買家來高雄尋找農產品，農業局也一起動員迎接農產外銷時代的來臨，讓海外的朋友不僅可以品嚐到最新鮮的台灣滋味，也將高雄具備國內生產履歷或是國際認證的水果推廣出去，讓海外的朋友不僅吃得到美味，更能吃到健康與安全。

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