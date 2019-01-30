17位偏鄉小學師生 18天走讀全台360公里

2019-01-30 22:16

〔記者林曉雲／台北報導〕鄰近八掌溪旁的嘉義縣和順國小17位師生，因Dream Big元大公益圓夢計畫的贊助，利用寒假期間，徒步展開18天共360公里走讀全台灣的創作行動，目前已完成花蓮、台東、台南、新竹、桃園等路線，校長賀惠芳與老師林穎慧帶著孩子們走讀到台北市，加上元大志工共有45人，一行人今天用8小時、完成18公里歷史文化巡禮的走讀。

和順國小校長賀惠芳表示，由於學校位處偏鄉，全校學生不到50人，也缺乏文化和生活刺激，為了引領學生探索與開拓視野，特別申請Dream Big元大公益圓夢計畫經費，希望幫助孩子用雙腳踏實走出未來，元大文教基金會了解孩子的家境狀況後，還為孩子量身訂製全新的外套、長褲及鞋子，「這不僅是孩子們走讀之行可換洗的衣物，可能也是他們今年春節唯一的一套新衣。」6月則可把這次走讀經歷集結成冊，相信會是孩子們最難忘的畢業禮物。

林穎慧老師帶領孩子們深度走讀台灣，出發前已請孩子們蒐集資料，在行程中觀察與驗證，課程後交流心得，並將見聞轉換成文字寫作。林穎慧老師表示，走讀迄今已超過100公里的路程，孩子們共完成十多篇作文，例如到花蓮玉里自行車道，途經歐亞板塊與菲律賓板塊交界，課本知識躍然於前，引發孩子學習熱情，也各自運用不同方式記錄。

學生蔡沛琳在過程中發掘自己的繪畫興趣，蔡旭翔則喜歡影音拍攝，兩人在文字之外也用畫筆、手機進行創作；而走讀過程中，有學生腸胃不適、磨破腳皮、也有人體力不支，但林穎慧老師表示，學生們從初期的不適應，到激發出自我挑戰與互助扶持的團隊精神，是課本中學習不來的事，最特別的是一路上遇到為孩子主動加菜、送飲料，甚至有竹編達人阿公自製竹蝦子送給每個孩子作紀念等各種暖心舉動，也是孩子們學習感恩與回饋的最好機會。

元大金控總經理申鼎籛今天帶領元大志工團於總部迎接師生，他很佩服這些孩子們能夠挑戰這麼遠的路程，也感謝24位元大志工同仁熱情參與，雖然平常運動量有限，第一時間就踴躍報名，其中有同事特定將今年第一個特休年假用來陪孩子們走讀，也有退休員工帶女兒參與公益活動，而獲得元大文教基金會優秀人才獎學金長期支持的大學生們，以及輔大夢想起飛獎助金贊助的「元大寶寶」也分享求學經驗給小學生們，讓小朋友們的走讀學習不孤單。

今天和順國小師生與元大志工團一同走讀了松山機場、元大金控總部藝術品導覽、元大銀行體驗、松山文創園區、四四南村與101大樓、大稻埕等歷史文化巡禮，許多學生是第一次到台北，對於松山文創設計展覽、飛機起降等印象深刻。

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