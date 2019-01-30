高雄市小提燈亮相 「鴻運豬」陪長庚病童同歡

2019-01-30 21:48

〔記者方志賢／高雄報導〕2019高雄燈會2月9日在愛河盛大登場，備受小朋友期待的小提燈「鴻運豬」今亮相。「鴻運豬」的主色調為熱情陽光的明黃色，與高雄的明亮、人情味相互輝映，尾巴為「6和8」字形，加上花朵圍繞襯托出「一路長發，後勢看俏」。在造型與色彩中皆採用多元族群的文化意 象，象徵族群融洽、前景看好。

愛河燈會小提燈發表會今在高雄長庚醫院舉辦，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬也受邀出席，在高長院長王植熙、兒童內科部主任陳志誠等人陪同，送小提燈到病房給病童，鼓勵住院的兒童們都能早日康復，盡快出院。

高市府觀光局副局長葉欣雅表示，鴻運豬給人圓滿、福氣、友善、樸實的印象，高雄這些年已然成為台灣宜居、樂活、充滿人情味的城市，故而將此特色與豬年小提燈結合。

王植熙表示，兒科部是南台灣服務病童病人數目最多、是孩子們的守護者，更是兒童次專科最齊全的兒科部，並設有川崎症中心、兒童神經罕病中心、遺傳諮詢中心、血友病中心及兒少保護中心，希望能提供多元、多面向的整合式全人醫療服務，讓病童和家屬在求醫的旅程不孤單。

觀光局說，今年小提燈發放日期是2月9日（週六）及2月11 日（週一），發放時間：17:30~20:00 （每人限領兩盞小提燈，發完為止），發放地點：五福河西、五福河東、中正河東、中正河西。燈會活動詳細資訊：請上2019高雄燈會藝術節活動官網查詢。

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