翻桌！澎湖南方四島擬設生態景觀區 東吉說明會不歡而散

2019-01-30 20:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島國家公園擬設自然人文生態景觀區，實施登島管制收費措施，展開巡迴說明會，今日在東吉島舉行第3場，因漁民批評海管處畫大餅，抱怨未來漁船進出都要申請等，當場翻桌、摔椅子，雙方不歡而散。

位於澎湖南方的東嶼坪嶼、西嶼坪嶼、東吉嶼、西吉嶼合稱澎湖南方四島，依據海洋國家公園規劃，南方四島擬成立自然人文生態景觀區，凡進入遊客，必須依法提出申請，同時由專業導覽人員帶領，若未依照規定，罰則由3000至3萬元不等，而申請專業導覽人員，每團20人以下，收取2400至3600元不等，所有專業導覽人員以南方四島居民優先錄取，但當地居民多是老人，加上公家收費必須統籌分配，認為海管處又在「畫大餅」。

雖然海管處強調，成立自然人文生態景觀區，只是要使用者付費，增加居民就業機率和地方收入；但因海管處前科累累，當初成立南方四島國家公園的6大承諾，至今實現不到百分之10，議員陳佩真要求先實現承諾後再談，同時南方四島屬望安行政區，應由望安鄉民自決； 自然人文生態景觀區成立後，其相關法條規範範圍內全部必須依法，當地祖傳土地、海域利用可能都受限。

由於海管處公布的自然生態人文景觀區，範圍涵蓋南方四島所有海域，未來當地漁船出入還需要申請；海管處表示，登島費與導覽費不同，同時當地漁船出入不需要申請，未來還是會持續與地方各界溝通，取得共識後順利推動。

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