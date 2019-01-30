埔心福佬客庄古物展 大家看到這尊土地公都笑了

2019-01-30 20:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕迎接金豬年，彰化縣埔心鄉公所與彰化縣民俗文物協會舉辦「埔心福佬客庄古物懷舊特展」，展覽彰化福佬客生活相關器物及「豬」年相關古文物，其中一尊豬神裝扮土地公，肚子圓滾滾模樣討喜，前彰化縣長魏明谷看到，笑得合不攏嘴，還自拍影片邀大家來參觀。

埔心鄉是典型的農庄聚落，街庄形成近300年，是彰化縣最密集的福佬客聚落。彰化縣民俗文物協會多年來蒐藏600項福佬客庄古物，透過這次展覽，完整呈現客家的神明廳、年節祭祀的供品以及客家信仰三山國王廟創見文物等，即日起至3月22日在埔心演藝廳展出。

埔心鄉長張乘瑜說，這次懷舊展展出老文物與老照片，不少與「豬年」息息相關，包括牽豬哥、閹豬與豬相關職業工具、照片等等，現在只能靠這些文物來一窺先民昔日生活影像。

展場也展出許多豬造型藝術品，其中一尊左手拿金元寶、右手持拐杖的「豬土地公」，肚子圓滾滾，模樣討喜，前縣長魏明谷參觀時看到，笑得合不攏嘴，主動當起代言人介紹，要大家「吃得肥肥，裝得槌槌」，新年「豬」事大吉！

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