「農業外勞」最快7月開放 酪農業和外展服務先試辦

2019-01-30 22:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會重啟酪農業申請外勞方案，規劃400人規模試辦，農委會和勞動部今天（30日）下午召開跨部會協商會議決議通過，除了酪農業開放引進外勞，會議也通過，由農會實施外勞派遣外展服務，農會聘僱外勞，季節性補充人力到各農場，農委會說，預計最快7月可以實施。

農委會指出，2016年曾提出乳牛飼育業申請外勞方案，但是當時勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組決議保留擱置，經過2年的努力，國內乳牛業人力還是短缺，例如2017年乳牛業招募獎勵就業計畫，報名曾經到90幾人，去年真的留下來的只剩下22人，許多人員接受訓練後做沒多久就離開，大多反應受不了工作太辛苦，環境不能接受，因此決定重啟申請方案。

農委會農業人力發展辦公室說，初步規劃80頭牛以上的農場才可以申請，雇主加員工4人以上可以申請1名外勞，由於農企業有足夠財力聘僱本勞，所以排除農企業，外籍勞力的國籍沒有限制，但是要符合最低薪資2萬3100元，需等勞動部內法規小組修正相關審查要點後才能實施，預計年中就可以試辦。

除了酪農業開放申請外勞，會議中也決議通過，由農會擔任外展單位，聘僱外籍勞工派遣到各農場補充季節性勞動力，農林漁牧缺工都可以申請，鎖定缺工區域試辦，例如中南部縣市雲林縣、彰化縣、南投縣、屏東縣和高雄市，聘僱一名外勞成本約3萬1000元，端看外勞派遣的農場工作需求，可以以日薪或月薪方式支付薪水，如果是日新支付，大約一天薪資為1500元左右。

高大牧場負責人陳東杰說，「真的非常需要外勞協助！」對整體酪農業都很有幫助，因為養乳牛很辛苦，一年365天都要有人力餵牛，而且清晨4點就要擠奶，晚上8點左右也還要另一波擠奶，過年也不能休息，人力真的有很大的需求，但是他們一年到頭都在找人就是找不到，很多人聽到4點就要工作，就嚇跑了！

民進黨立委邱議瑩也對此表示肯定，她說，政府終於回應基層渴求人力的呼聲，踏出正確的一步，雖然農委會現已針對農業缺工特性，組織農業人力團，但以高雄市而言，目前僅有3個團，難以滿足實際的需求，未來透過農業外展的方式鬆綁農業外勞，並不會排擠本國人民的就業機會，而能適切解決農村的缺工困境。

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