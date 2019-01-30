高醫成立首座亞洲骨科產研訓練中心

2019-01-30 23:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學今成立「亞洲骨科產研訓練中心」，與科技部南部科學工業園區管理局共同推動南部智慧生醫產業計畫，透過教育體驗、醫材創新研發及推廣，打造亞洲骨科醫療培育重鎮。

「亞洲骨科產研訓練中心（英文簡稱 AIOSI）」今舉行開幕，高雄市政府副市長洪東煒見證，南科管理局副局長蘇振鋼、高醫大董事長陳建志、副校長余明隆、附院院長侯明鋒及亞洲骨科產研訓練中心主任傅尹志等人共同揭牌，同時與南科6家醫材大廠簽約，未來將攜手教學、研發、推廣新的骨材與技術。

亞洲骨科產研訓練中心主任傅尹志醫師表示，國內骨科教育與材料向以歐美國家為主流，但亞洲人的生活習慣及體型並非全然適用。高醫大成立亞洲骨科產研訓練中心，將與南科共同推動南部智慧生醫產業計畫，打造適合亞洲人的骨科醫療科技培育重鎮。

南科管理局副局長蘇振鋼說，南科年營業額超過800億，是國內半導體及光電產業的重要聚落，高醫大成立亞洲骨科產研訓練中心是產、官、學、醫的合作典範，希望將台灣製造的優良骨材推向國際。

生醫產業計畫共同主持人、高醫附院骨科醫師李天慶表示，人口老化帶動骨科材料及器械市場蓬勃發展，而台灣骨科醫材品項多元且品質優良，相較於歐美進口醫材更適用於亞洲人，透過AIOSI教育平台，可望成功將台灣骨科醫材推向國際。

AIOSI位在高醫國研大樓二樓，現場展示各種先進的國內自製的骨材模型，還有教學訓練用的8檯實驗檯、1檯電動手術檯，以及會議室等，有興趣的其他國家醫師都可前來學習。

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