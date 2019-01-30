髒汙OUT！他把「馬路白線」整條變全新 網友直呼療癒

2019-01-30 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕洗車機不只洗車！一名網友今利用「高壓洗車機」洗完機車後，突然發現馬路上的白線很髒，隨手沖了一下，想不到頓時，整條都白線就像新畫上去的一樣，清洗影片曝光後讓許多網友感到驚訝，紛紛留言直呼「超療癒」！

張姓網友今在臉書社團「爆廢公社」上PO出影片說，「機車洗完，看到馬路上的白線髒髒的就順便沖一下」，從畫面中可見，洗車機一打開噴水，白線上長年累積的髒汙就輕易地被沖掉，整條白線頓時變得超乾淨，就像是新畫上去的一樣，讓該名網友也忍不住大讚「雖然被老母罵浪費水了，可是覺得好舒服！」

許多網友看到影片後都感到驚訝，紛紛留言「天啊超療癒！」、「好舒坦，想買一個了」、「這個真是強迫症患者的神器」、「好爽，看得我全身酥麻」、「不知不覺會想把整條路都洗乾淨XD」、「鄰居表示：什麼時候新畫的」、「我家裡也有一隻，萬年青苔噴一下就起來了」，不過也有網友認為，「洗得太乾淨反而會太滑，造成別人的困擾」。

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