搶救龍潭國小「老樹校長」 樹醫開出5期療程

2019-01-30 21:44

〔記者許倬勛／桃園報導〕龍潭國小有棵樹齡超過百年的正榕，校友與學生暱稱為「老樹校長」，桃園市政府施作校舍工程時發現，老樹主根腐朽、遭白蟻蛀咬，病情相當嚴重，校方憂心忡忡，委請農業局找來樹木醫生治療，規劃5期療程，希望樹爺爺能恢復朝氣。

「老樹校長，您要趕快恢復健康！」龍潭國小校友、桃園市議員劉熒隆說，這棵老榕樹是歷屆校友的共同記憶，蓊鬱茂盛、高大挺拔，鳥兒都會在樹上棲息，可說是龍潭國小的生態地標，學生們都喜歡在樹下玩。

前年初市府執行老舊校舍拆除工程時，發現老樹主幹有許多傷口，分岔口的樹洞開口處寬達50公分左右，而且棲地的土質不良，主根腐朽、遭白蟻蛀咬，驚覺老樹健康亮起紅燈，校方緊急向農業局申請保護計畫。

農業局協調找來樹木醫生，經多次會診，發現約4層樓高、樹圍200多公分的百歲老榕樹除了主幹腐朽、樹洞開口，部分樹皮表面長出蕈類，還有部分樹枝乾枯、落葉，幸好沒有得到號稱「樹木癌症」的褐根病，生命力還算旺盛，因此列入「樹木保護計畫」名單。

校長楊雅芳說，老樹緊鄰舊有校舍，建築拆除後老樹失去屏障，強風吹拂下恐有倒塌疑慮，樹醫團隊去年中旬先架設鋼柱支持，也把水和空氣打入深層土壤，灌進優質有機肥、微生益菌，去年底再架設竹製「心導管」包覆氣根，讓樹木能吸收水分與養分，以達到自我療癒及維持生長，腐朽的部分則以碳化處理。

楊雅芳說，老樹經農業局列管、教育局撥款修復經費後，分5期療程治療，樹醫定期會到校檢查，確保這棵庇蔭數代龍潭人的「老樹校長」，能逐漸恢復健康，繼續守護下一代。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/