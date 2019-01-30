大里國光花市春節不打烊 今起連續營業12天

2019-01-30 19:25

〔記者陳建志／台中報導〕大里國光花市歷史悠久，是中部地區最大的花市，因應春節期間民眾買花布置家裡的需求，今天（30日）開始到2月10日（大年初六），連續營業12天不休息，今年受到暖冬影響花期提前，包括蘭花、菊花、銀柳、金桔等應景花卉、盆栽價格平穩，農會歡迎大家春節來逛花市買花，讓家裡煥然一新。

大里國光花市市長施連昌說，花市1984年12月成立，已有34年歷史，是中部地區最大的花市，目前花市共有350個攤位，除了各式花卉，還有花盆等資材以及藝品、小吃等攤位，平時只有週六、日才營業，春節期間為了服務民眾，從今天開始每天上午9點到下午6點，連續營業12天不休息。

大里國光花市主委黃列堂說，今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、國蘭、金桔、銀柳、香水蘭、菊花、鳳梨花、風信子、水仙、杜鵑、茶花為大宗，另外還有觀葉植物及多肉植物，國光花市花卉種類多、價格實惠，歡迎大來選購。

蘭花業者洪長勇則說，今年受到暖冬影響，蘭花比預期提早約3星期開花，之前因供過於求價格下滑，近2週需求增加，價格回穩，目前正是蘭花盛開的時候，受歡迎的蝴蝶蘭售價從200元到2、3000元都有。他也提醒民眾，買蘭花回家，最好放在通風、陰涼的地方，約2到4週澆一次水就可，若頻繁澆水，反而易讓根部因太濕腐爛死掉。

賣銀柳的陳姓業者說，銀柳依大小、品種，每把售價從200元到450元都有，沒有剝花苞的約可擺放3個月，剝開花包的則可維持長達1年，過年擺放在家中可讓家裡充滿年味。

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