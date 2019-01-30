從玉山到台江！百里山行催生「山海圳」國家綠道

2019-01-30 19:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕台南社區大學台江分校，今與台江流域學習社群夥伴合作，師生一行28人，從玉山塔塔加「百里山行」，要以3天2夜的時間，利用步行與接駁的方式，前往古稱「台江」的台南市安南區，藉由山林踏查行動，呼籲政府重視沿途指標牌系統，完成台灣山海圳國家綠道規劃，讓民眾更容易接近山林環境，也對環境保護更加重視。

台南社區大學台江分校執行長吳茂成表示，過去南台灣的水圳溪流，因工業化造成嚴重污染，人們變得不愛靠近，但後來透過「種樹築道」，讓人們願意前往步道林蔭，甚至開始探索水圳、溪流的源頭，一路追溯至玉山，才開啟了從玉山到台江的「山海圳」國家綠道倡議行動。

此行將帶領師生從玉山塔塔加，步行踏查玉山古道、鹿林小徑、達娜伊谷等地，之後再到茶山，踏查鄒族漁獵與農耕文化，最後則是踏查水利文化，縱走東口水利古道、越烏山嶺、經中坑到西口，再度回到台江山海圳楝樹綠道。

吳茂成說，百里山行並非鼓勵苦行長征，而是透過相關路段的踏查，認識途經的山林與族群文化面貌，並重視山林、溪流、水圳，以及海洋的環境，讓民眾與自然環境的關係不再遙遠，進一步達成「家門口即是玉山登山口」的理想。

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