台中年貨大街買少量糖果「花470元」 民怨：荷包在哭泣

2019-01-30 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將至，不少民眾開始採買年貨，一名網友卻在臉書社團「爆廢公社」上發文抱怨，她在台中的天津年貨大街買下一些糖果，卻被店家索價470元，她說：「超想轉頭不買了，但看到孩子們期盼的眼神，只好乖乖付錢。」

原PO於臉書附圖貼文，提到近期她帶小孩去逛年貨大街時，在某間店隨意挑選幾樣糖果、棉花糖及巧克力，結帳時卻得知要價高達470元，讓她直呼「荷包在哭泣啊」，另外更諷刺「年貨大街的糖果真的不是普通便宜」。

此文一出，引發網友熱議，紛紛留言表示「搶錢喔」、「記得別找秤重買，人家算克的」、「好貴，真心覺得這些糖果都不是高檔的，100公克50元就覺得很多了，有些是29元的貨色」、「這麼貴我寧願買7-11」、「去Costco買整桶的還有剩」。

另外，有不少網友呼籲，有些強調「送氣球」的店家會賣得特別貴，「我也有買過，差不多像你（原PO）這樣500元」、「可能其實都把氣球錢算在裡面了吧！我猜的」。更有網友附圖表示，自己買2大袋糖果只花200元，也讓樓主不禁感慨「我的心再次淌血」。

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