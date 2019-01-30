買票兼求籤！北捷「樂吉籤」龍山寺站明天限量販售

2019-01-30 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運和艋舺龍山寺首度合作，在31日推出樂吉籤（Lucky Trip）祈福票卡，數量有限，售完為止。

綜合媒體報導，樂吉籤（Lucky Trip）祈福票卡將於31日上午10點，單獨在捷運龍山寺站其中1台特製的自動售票機販售，限量5000枚，每枚售價50元，每人限購2枚。購買祈福票卡時，自動售票機螢幕會出現健康、愛情、事業3個選項，旅客可選擇其中1項求取籤詩，購票完畢後螢幕會呈現籤詩收據及QR code，能用手機掃描QR code儲存。龍山寺還會提供200個平安符，免費贈送前200名購買者。

這次首次發行的樂吉籤（Lucky Trip）祈福票卡，名稱取Lucky的諧音，把Trip加入其中，象徵北捷對旅客旅途中的好運與祝福；票卡顏色有別於以往單程票的藍色，採喜氣的桃紅色；圓圓票卡的正中央有個大大的「吉」字，還特地以籤詩圖騰及傳統建築屋頂兩端的燕尾書寫表達意涵。

另外，祈福票卡為1次票，可不限距離搭乘北捷1趟，啟用後不回收，供旅客收藏作紀念。

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