春節期間每天人潮逾10萬 朝天宮周邊禁行車輛

［記者黃淑莉／雲林報導］因應春節期間湧入香客及返鄉車流，雲林北港朝天宮周邊道路實施交通管制，禁止車輛通行，北港警分局推測台19線易壅塞時段為早上10點到下午4點，民眾可避開這時段或改走其他替代道路。

國人有習俗新春要到廟裡走春拜拜祈福，朝天宮從大年初一、初二及初三幾乎每天都湧入超過10萬人次，因應朝天宮、武德宮拜神人潮，北港警方在台19線北港鎮內華勝路、華南路段，道路中央雙茜線及路口設置圓錐連桿，強制分向分流並禁止左轉。

北港分局表示，台19線易壅塞時段約早上10點到下午4點，沿路設有替代道路告示牌，民眾可依指標改道媽祖大橋、公園路、文仁路等替代道路。

此外，朝天宮周邊道路，有中山路、民主路、仁和路、中正路、公民路、大同路、博愛路等路口，每天早上8點到下午6點為徒步區，禁止各式車輛進出。

停車部分，北港警方呼籲民眾除北港觀光大橋下第一停車場、大同路第二停車場，可多利用防汛道路大同路口堤防外高灘地停車場，北港糖廠中正路與新民路口臨時停車場。

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