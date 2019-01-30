宣傳高雄不再老叩叩！ 日本偶像女團NMB48來囉

2019-01-30 18:52

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市政府推出每月一名人代言活動，被網友批評代言人都是高齡明星，不符合年輕族群口味；沒想到，令人驚喜的是，日本超人氣偶像女團NMB48將於農曆春節到高雄宣傳3天，和粉絲一起跳舞、吃美食過新年，只是這項活動跟市府毫無關係，純粹是企業界自發邀請！

漢神巨蛋購物廣場表示，應邀到高雄宣傳的是NMB48成員中的堀詩音（22歲）、谷川愛梨（23歲）、石塚朱莉（21歲），平均年齡僅22歲，將於2月5日（大年初一）、6日（大年初二）的三場活動中，出現在一樓廣場及八樓日本物產展，與粉絲大跳NMB48人氣歌曲舞蹈，然後共進星級美食饗宴。

漢神巨蛋強調，NMB48雖曾到台灣開演唱會，卻沒有來高雄，這次配合日本物產展，特別力邀人氣天團專程到高雄宣傳，主題更訂為「NMB48星級美食攻略」，3位明星也為粉絲導覽漢神巨蛋，並推薦她們熱愛的美食，堀詩音偏好「天理拉麵」、谷川愛梨喜歡米其林推薦的「道頓堀赤鬼章魚燒」、石塚朱莉嚴選百年老店「江戶三˙大和屋」，提醒粉絲千萬別錯過。

NMB48的活動日期與時段分別為2月5日下午6點在一樓廣場、6點半在八樓日本物產展；2月6日下午2點在一樓廣場、2點半在八樓日本物產展；2月6日下午6點在一樓廣場、6點半在八樓日本物產展。

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