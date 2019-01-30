第一次吃buffet！「藍爸爸」大請客 安置兒少5星飯店圍爐

2019-01-30 20:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕企業人士「藍爸爸」藍正雄今天邀請安置機構兒少圍爐，活動邁入第10年，今年請來近200名失依、受虐、身心障礙孩子到五星級飯店林酒店享用自助餐，不少人都是第一次上飯店吃大餐，去年接受安置9歲小兄弟期待了許久，吃得好開心！

今年有9處安置機構參加「藍爸爸圍爐」，包括台中育嬰院、光音育幼院、中區兒童之家、德幼之家、向陽之家等及十方啟能中心等2處身心障礙機構，共192名安置兒少，他們大快朵頤、開心享用琳瑯滿目的百匯餐點，大口喝飲料，有些身心障礙孩也在社工的幫忙下，挑選喜歡的食物吃。

7歲的「小天」吃到開心得說不出話來，他說，已經期待很多天了，終於吃到炸蝦、冰淇淋，還有壽司、披薩，最愛吃甜點了！他與9歲的哥哥都是第一次上飯店，非常高興。

「藍爸爸」第10年舉辦圍爐活動，看著孩子開心吃喝，他笑得合不攏嘴，「10年來越做越高興！要一直照顧他們」，每年3次逢兒童節、父親節和農曆春節前邀孩子團聚，曾經吃過頂級的教父牛排、漢來百匯，兒童節也帶孩子們去遊樂節，今年則讓孩子票選地點，決定在七期的五星級飯店，讓孩子吃喜歡吃的餐點，最後再送上小紅包與餅乾禮盒。

台中市長盧秀燕也來同樂，她帶著前一天的腳傷、拄著拐杖參加，也是活動舉辦以來第一次有市長媽媽，她化身「盧媽媽」參與。小朋友寫卡片感謝「藍爸爸」和「盧媽媽」，盧秀燕也送上小紅包和今年台中市小提燈，她說，活動中有爸爸也有媽媽，感謝社會給予弱勢孩子們溫暖，讓孩子知道社會有愛他們的人，「我們都是一家人！」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/