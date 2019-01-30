長榮航空7/18開航日本松山 每週2班明起開賣

2019-01-30 17:59

〔記者陳宜加／台北報導〕日本市場為長榮航空今年布局重點，將陸續開航名古屋、青森、松山等航線；其中，名古屋、青森已開放訂位，松山則從明天起開賣，初期將有促銷價，7月18日起每週飛航2班；長榮表示，屆時日本航點增為13個，每週航班數達146班。

長榮將自6月6日起每天1班飛名古屋、7月17日起每週2班飛青森、7月18日起每週2班飛松山。長榮過去即飛航青森、松山包機，今年暑假均陸續轉為定期航班。

長榮總經理孫嘉明日前表示，波音787陸續交付後，機隊運用更具彈性，持續著眼日本市場與全球布局。東京成田、大阪也陸續改由787或A330飛航，增加座位數；仙台航線從每週4班增為每天1班、沖繩增為每天2班，預估今年日本市場整體運能可望增加達1成以上。

根據長榮規劃，名古屋航線以787飛航，提供304個座位數，青森、松山航線則均以A321飛航，提供184個座位數。松山航線明天起開賣，7月18日起每週四、日飛航。上午6點45分起飛、日本當地時間10點10分抵達；回程於11點20分起飛、台灣時間下午1點5分抵達。

旅遊業者指出，松山自行車道曾獲米其林綠色指南、CNN選為世界最佳車道，也譽為日本最美自行車道。

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