陸軍女班長變產銷班長 換跑道一樣出色

2019-01-30 17:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕女大兵班長換跑道，從軍旅退伍轉務農，擔任絲瓜班班長，表現一樣出色。

雲林縣斗六市農會今天表揚農民節優秀農民，萬綠叢中一點紅，蔬菜產銷班第5班長劉謹瑜是少數獲獎的女性農民；總幹事張喬復表示，在科技農業時代，女性從農在行銷、創新上，表現甚至更甚於男性，農業女力時代已經來臨。

劉謹瑜今年37歲，原本是陸軍班長，因為父母年邁，4年前退伍返鄉照顧長輩，她對農業一竅不通，父母也未從事農業，只因祖父母增種過絲瓜，所以一頭栽進絲瓜栽種，耕作面積有9分地，是村裡少數的女性農夫，由於從軍收入較高且穩定，一開始家人、親友都反對。

劉謹瑜將軍中服務帶兵經驗轉移到務農管理上，有不懂就向農民先進請益，並努力習農業新知，雖然是農業新手，但種出的絲瓜品質好，而且價格高於一般水準，終於獲得農民朋友的肯定，甚至擔任產銷班長。

張喬復說，劉謹瑜栽種的絲瓜真得好吃，市場賣的價格也比較高，值得肯定，女性農夫勇於接受新知、創新，行銷能力更是優於男性，加上農業早已機械化，不再是重度勞力工作，女性在農業上的表現，越來越值得重視。

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