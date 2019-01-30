很特別！彰縣長探病童講「3隻小豬」唱「小星星」

2019-01-30 20:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕就要過年了，彰化縣長王惠美今天前往彰基兒童醫院和秀傳紀念醫院探視住院的病童，她化身成說故事媽媽，為病童講述「3隻小豬」童話故事、吭唱「小星星」，逗病童們開心，並送上紅包及小禮物，祝早日出院回家團圓過新年，親子一起到溪州公園賞花看花燈。

「故事媽媽」王惠美拿著手繪板對醫院裡的病童說故事，故事裡的豬大哥是甜食豬，喜歡喝含糖飲料及甜食，她提醒少喝含糖飲料，多運動；豬二哥是ABC豬，喜歡唱英文歌；王惠美與病童一起唱起小星星英文版兒歌little star！豬小弟是髒髒豬，他常常玩得身上髒兮兮，又不喜歡洗手。豬小弟得了流感住院了，她要小豬乖乖聽醫生的話按時服藥、勤洗手多喝水。

小朋友聽得入迷，王惠美問小朋友，要如何預防流感呢？小朋友舉手爭先回答「多洗手，多喝水!」，現場洋溢歡樂氛圍，也由故事內容讓小朋友知道健康要從「勤洗手」做起。

衛生局呼籲家長近來日夜溫差大，要多注意兒童衣著及飲食，做好個人防護、勤洗手，避免感冒及腸胃道疾病，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應及早就醫，掌握治療的黃金時間。

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