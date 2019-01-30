豬年求姻緣必拜！北門神奇豬母廟 「豬母娘娘」全台唯一

2019-01-30 18:24

〔記者楊金城／台南報導〕農曆豬年到，真有豬母神！台南北門井仔腳海堤有座豬母廟（鎮海將軍廟），奉祀全台唯一的「豬母娘娘」，有著豬臉人身的金身神像，拜豬母神祈求豬年諸事大吉，還能求好姻緣，相當靈驗，但切記：千萬不可拿豬肉來參拜！

北門井仔腳鹽田今年適逢200週年，鹽田旁的興安宮主祀紀府千歲，是井仔腳的守護神，興安宮在農曆春節大年初一到初六首辦「緣定終生、愛在井仔腳」新春文化藝術季，只要遊客添油香100元就能敲響幸運鑼、過平安橋、領發財金、平安椪餅、豬來福平安符吊飾、豬事大吉鑰匙圈和平安鹽袋，還有祈福轉盤好運來送祈福卡。

特別的是，興安宮管理維護的鎮海將軍廟奉祀「豬母神」，豬年到，成了遊客必遊景點，井仔腳庄民尊稱祂為「鎮海大將軍」、「大聖爺」，神像金身是母豬頭、人形像，又稱「豬母娘娘」、「尖嘴仔」，敬奉胭脂水粉讓豬母娘娘打扮化妝。

相傳永華里（現併入北門里）早年在北邊有條殺豬的「豬屠溝」，屠夫有次見懷有身孕的母豬，不忍殺生，放了母豬一命，後來母豬逃到永華里井仔腳（昔稱蚵寮仔），卻因偷吃東西，竟遭庄民宰殺，此後庄內不平靜，庄民於是請示興安宮紀府千歲作主，封予「鎮海大將軍」，庇佑庄民，42年前再興建鎮海將軍廟。

興安宮主委洪鶴年說，豬母娘娘的金身在11年前失竊，8年前再仿原貌重製豬臉人身的金身，頭上還戴有像孫悟空一樣的緊箍咒環，這是怕將軍作亂，顯露紀府千歲「給予成神，也給予約束」的意涵。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能說，年假9天，歡迎遊客來北門水晶教堂、井仔腳鹽田、興安宮走春祈福，還可到鎮海將軍廟拜豬母神，求取姻緣線，豬年有好運。

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