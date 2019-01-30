《風之谷》王蟲現身燈會？「集集大山」竹編意外神撞臉

2019-01-30 18:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鄉土燈會2月5日（大年初一）登場，集集公所今年持續推去年頗受好評的打卡秘境「竹編光球燈區」，更加碼製作「集集大山」竹編光雕意象，讓燈會更有看頭，不過「大山」竹編入夜後以光線投射，光影效果竟與宮崎駿動畫《風之谷》裡的「王蟲」神撞臉，讓觀看試燈的民眾又驚又喜。

集集鎮公所說，去年燈會位在和平田園的竹編光球藝術燈區，璀璨燈飾與竹編星球創造出迷人的光影效果，成為遊客打卡秘境，今年加碼製作「集集大山」竹編光雕，藉由集集知名的大山地標，與大型竹編作品相互呼應，讓遊客能更認識在地自然與人文風景。

竹編「集集大山」最近進入夜間試燈，透過光線投射展現特殊光影效果，讓人驚豔，期盼遊客屆時到集集賞燈，都能有耳目一新的視覺感受。

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