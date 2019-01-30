春節假期出遊日本、東南亞或歐洲 注意不同傳染病

2019-01-30 18:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週是春節連續假期，今年放假天數多，很多民眾選擇出國度假；疾病管制署提醒，最近日本有流感、德國麻疹、傳染性紅斑症和梅毒。東南亞國家則流行麻疹和登革熱、歐洲也流行麻疹。

疾病管制署副署長羅一鈞說，台灣人最常去的日本最近流行傳染性紅斑症、德國麻疹和梅毒等，流感疫情也在高峰。

傳染性紅斑俗稱「蘋果症」，臉頰會有紅疹、且有些患者會發燒、類似感冒等症狀。而自去年十月起，「蘋果症」患者較前年同期成長九倍。

另外，東南亞、南亞、中南美洲和加勒比海地區、非洲等蚊媒傳染病流行地區，持續有登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等相關病例發生。

多國麻疹病例較往年多，我國鄰近國家病例數以中國、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度為多；歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、希臘、法國、義大利、俄羅斯及喬治亞等最為嚴峻。

疾管署提醒， 目前北半球整體流感疫情持續上升中，多已處於流行期，日本、香港、中國及新加坡疫情處高峰，全球流行病毒型別以A型（H1N1）為主。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/