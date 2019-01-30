不要命了！遊客「翻欄」擅闖北投地熱谷 100度溫泉旁拍照

2019-01-30 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北投區知名景點地熱谷為一處硫氣及溫泉的出口，但今天下午卻有一群遊客擅自跨越圍欄，在不斷冒出蒸氣的溫泉旁開心拍照，讓目睹的民眾狂捏冷汗，直呼「掉下去怎麼辦！」

網友今（30）日在臉書社團「爆料公社」上PO出影片，只見畫面中地熱谷裡的溫泉水溫極高，不斷冒出大量蒸氣，但1名大人卻不顧危險擅自翻越圍欄，跑到離溫泉極近的石堆上，叫別人替他拍照，而現場更有2名小朋友「有樣學樣」，跟著跨越圍欄玩了起來，畫面相當怵目驚心，讓該名網友痛批「這群人真的是很離譜......掉下去怎麼辦！」

網友推測，這些民眾應該是中國遊客，因為當她去制止時，「聽口音就能知道」，而至於現場拍攝旁邊講話的則是新加坡、馬來西亞人。

影片曝光後也引來許多網友撻伐，有網友留言「摔下去真的剛好而已」、「素質堪憂」、「就是危險才圍起來啊」、「掉下去就觀光客變熟客了」、「好想補他一腳」、「坐等溫泉蛋」、「這以前就是有很多台灣人在那裡燙傷過才封的」。

據了解，地熱谷溫泉溫度約在80至100度，過去就有民眾在煮溫泉蛋時失足跌倒被燙傷，甚至是被活活燙死，因此市府才重整地熱谷景觀，改以步道、扶欄環繞四周。

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