下班時間空品不佳 台北正妹紛變口罩妹

2019-01-30 17:52

〔記者陳宜加／台北報導〕由於擴散條件差，西半部空氣品質不佳，今天下午更逐漸往北擴散，根據環保署空氣品質監測網資訊，目前全台共有分布在14縣市的39個測站，空氣品質指標（AQI）達到橘色或紅色等級，適逢下班時間，不少人紛紛戴上口罩因應糟糕空氣。

世界衛生組織已將空氣污染物列為第一級致癌物，近年口罩多以防霾、抗PM2.5為機能訴求，空氣品質不佳，傍晚不少素人正妹走路、等公車時戴起口罩防範。

不過，消保處與經濟部標檢局合作抽查市售口罩，今天公布結果，有高達68％產品品質項目不合格。消保處提醒消費者，選購防霾口罩時，應留意產品有無通過國家標準檢驗，並詳細閱讀商品標示內容。消費者遭遇消費糾紛，也可以向各地方政府或消保處申訴。

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