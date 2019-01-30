考證看過來！這校新設汽車實習工廠 更是甲乙級檢定考場

2019-01-30 19:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕汽車技術精益求精，為了訓練具備傳統與新技術修護車輛技藝的專才，建國科技大學今年成立現代化的汽車實習工廠，更取得合格甲乙級汽車修護技能檢定科考場的證照考場，這是彰化縣第一間，也是全國技職體系科大校園裡，甲級考場全國3所當中的其中一所，乙級5所當中的其中一所，今天揭牌，日本馬自達公司捐贈一部新上市、市值120萬元的CX-3都會跑旅車，供學生實習使用。

彰化縣高中職汽車修護科應屆畢業生，每年約1200人，過去縣內沒有大學設有汽車修護相關系所，直到去年9月建國科大在機械工程系新設先進車輛製造組，首屆招生51名新生，今年9月預計日校招收60名、進修部50名。

為了讓學生有一個嶄新的實習環境，建國科大斥資近5000萬元，在環校道路旁原商業設計館興建全新設備的汽車實習工廠，獲得勞動部通過核准為甲、乙級汽車修護技能檢定術科考場，除了提供建國科大學生實習考照之用，國內各大汽車修護廠也可到此辦理員工移地訓練，提升國內汽車修護水準。

校長江金山說，建國科大過去在機械工程系就有車輛修護學程，但近年汽車工業突飛猛進，車用電子、電動車輛技術引進，汽車修護技有待大幅提升，過去的車輛修護學程課程已經無法滿足產業及學生的求，因此建國科大在3年前開始籌備成立先進車輛組，2018年開始招生招滿。

中華民國汽車保養商業同業公會全國聯合會理事長柯育沅說，民眾對汽車的舒適、安全、方便、節能要求越來越多，台灣汽車保養產業不會成為夕陽產業，只是目前的汽車保養從業人員的技術必須再提升，他欣見校園設立學生實習工廠，國內少見。

彰化縣汽車保養商業同業公會理事長蔡西鍍指出，全新的甲乙級汽車修護技能檢定術科考場，讓彰化縣汽車保養從業人員，今後要取得汽車修護技能檢定證照更便利。

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