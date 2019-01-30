信望愛智能發展中心尾牙 成年身障學員上台表演圓夢

2019-01-30 20:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市信望愛智能發展中心今天舉辦尾牙宴，善心人士贊助餐點及請來川劇變臉與特技秀等精彩表演，學員也上台表演圓夢，讓200多名學員及家屬度過快樂且別具意義的尾牙。

信望愛身障成人學員「阿鋒」與母親皆患有先天小腦萎縮疾病，導致智能及行走平衡度差，父母離異後，母親帶他寄住娘家，生活依賴政府補助及娘家手足接濟，阿鋒兒時就到信望愛接受早期療育服務，特殊學校畢業後，因障礙而無法獨立生活及就業，再度回到中心接受成人服務，生性害羞「阿鋒」很愛唱歌，一直希望能上台唱歌圓夢，老師便安排他在今天的尾牙活動上表演，還特別請來「阿鋒」的媽媽來看他唱歌，讓「阿鋒」十分開心。

在信望愛中心接受學習訓練的心智障礙成人學員，雖然能力不及一般人，但教保老師會依學員個人的優勢能力及興趣規劃其接受清潔、餐飲、手工皂等訓練，學員透過領取訓練獎勵金，可以購買自己想要的物品或參與喜歡的休閒活動。為了激勵及鼓舞平日用心學習的成人學員，中心每年都會規劃尾牙活動。

信望愛表示，近幾年經濟不景氣，信望愛募款困難，去年經費短缺約800萬元，這次尾牙活動幸有善心人士公益相挺，贊助美味餐點及表演，讓身障學員及家屬度過快樂的一天。

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