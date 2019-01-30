提燈也怕豬瘟？南投豬年小提燈檢驗過關 2/2開始發送

2019-01-30 17:57

〔記者張協昇／南投報導〕2019南投燈會2月2日在南投會展中心開幕，南投縣政府製作可愛的豬年小提燈要送給民眾，惟小提燈必須送標準局通過安全玩具檢驗才能發送，縣長林明溱30日即打趣說，因怕豬瘟，豬年小提燈也要檢驗，目前已全數檢驗過關，將如期發送給民眾。

今年南投燈會，週六將開幕，主燈造型為「福嘟嘟、發大財」，並打造全台第一個會走路的花燈機器人，燈會期間將在會場與遊客互動。

林明溱表示，今年南投燈會除了南投主燈區及埔里水上燈區水陸雙棲外，還有煙火秀、水舞、沙雕、花海、火龍可遊賞，尤其寬約60公尺的水舞區，主打水火震撼共舞表演，也就是除了噴水外，還會噴火，五彩炫目的水火，將隨著鐵達尼號等經典電影主題曲律動，營造極度浪漫氣氛，提供民眾與往年截然不同的視覺、聽覺饗宴。水舞表演從2月2日開幕當天起到2月24日閉幕，每逢週六、日晚間6點15分開演，每小時演兩場，一直到9點45分最後一場。

另外，豬年小提燈將在燈會期間於南投主燈區及埔里燈區1號服務台發放，每天晚間6點半發號碼牌，7點領取。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/