全國職場達人盃－麵包製作競賽3月舉行 即起至2/14報名

2019-01-30 19:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞動部108年全國職場達人盃－麵包製作職類技能競賽訂於3月15日至16日在台北南港展覽館一館舉辦，報名時間自1月30日起至2月14日止，凡具中華民國國籍，民國85年12月31日以前出生，工作或訓練年資3年以上之職場達人皆可報名參加。

勞動部定期舉辦全國性職場達人技能競賽，期望為工作職場默默貢獻的勞工朋友，提供一個展現技術本位的機會，透過比賽的相互觀摩，藉以提升技能水平。

全國職場達人盃技能競賽已舉辦5屆，今年嘗試改變辦理方式，配合民間展覽活動同步辦理相關屬性職類之技能競賽，讓競賽與產業更加結合，並提高產業界及民眾對競賽活動的關注。

緊接著木漆藝作類群，今年第2次登場的賽事為麵包製作職類技能競賽，將搭配台北國際烘焙暨設備展，盛大隆重舉辦。

本次競賽方式分為2階段，分別為初賽108年3月2日及決賽3月15日至16日，其中金牌可獲勞動部獎金8萬元、銀牌6萬元、銅牌4萬元。

108年全國職場達人盃－麵包製作職類技能競賽 網路報名申請網頁

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