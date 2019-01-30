春節何處去？大雪山森林浴可DIY 東勢林場能闖關

2019-01-30 18:05

〔記者歐素美／台中報導〕農曆春節假期何處去？東勢林管處邀請民眾到八仙山、大雪山、合歡山森林遊樂區「森」呼吸，釋放壓力，大雪山森林遊樂區於大年初一至初六，並舉辦新春窗花免費DIY活動，讓民眾將台灣黑熊窗花帶回家；東勢林場則櫻花盛開，場方初一至初六舉辦「金豬報喜賞櫻趣」活動，民眾憑入場門票即可參加闖關抽獎。

東勢林區管理處表示，八仙山、大雪山、合歡山森林遊樂區，除夕（2月4日）休園整備，大年初一（2月5日）起正常營運；東勢林業文化園區除夕及初一休園，初二起開園。歡迎民眾迎春遊賞，吸收芬多精，體驗森林中清新空氣、怡人氣候。

此外，大雪山森林遊樂區於大年初一至初六將舉辦迎新春窗花免費DIY活動，每日各2場，每場20名，讓民眾將特製的台灣黑熊窗花帶回家。

另因應春節期間交通壅塞，大年初二到初五，東勢林管處提供免費接駁，讓民眾輕鬆到達八仙山森林遊樂區，民眾只要在豐原客運谷關站購買八仙山國家森林遊樂區門票，即可搭乘園區內接駁車至八仙山遊客中心，並可以入園發票折抵谷關立體停車場停車費20元。

春節期間正逢東勢林場櫻花季，滿山都是奼紫嫣紅的山櫻花，相當明豔動人。東勢林場內種植有單瓣山櫻花、重瓣八重櫻、富士櫻、吉野櫻等，除了櫻花外，滿園純白的李花也陸續開放，格外清新。

為了讓到東勢林場走春的遊客有個新春好彩頭，東勢林場大年初一至初六將推出「金豬報喜賞櫻趣」活動，民眾可憑門票參加闖關活動，過關即可參加抽獎，此外，這6天上午10點皆有定時解說導覽，上午8點半在土地公廟並有「竹報平安迎新春」鳴放竹筒炮及街頭藝人表演及咖啡DIY等。

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