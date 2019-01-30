中台灣元宵燈會主燈「御天飛行豬」亮相 小提燈將送15萬份

2019-01-30 17:40

〔記者張菁雅／台中報導〕中台灣元宵燈會2月16日至24日在文心森林公園登場，主燈「御天飛行豬」3D造型及「飛天豬」小提燈今天亮相。台中市長盧秀燕說，豬代表圓滿、福氣、好命，「御天飛行豬」更象徵經濟起飛。

中台灣元宵燈會今年是第20年舉辦，場地從台中公園移到文心森林公園，市府今天發表主燈「御天飛行豬」3D造型及「飛天豬」小提燈，還邀請小朋友扮成「粉紅豬」造型，提著小提燈出場，模樣相當可愛。

盧秀燕說，今年以「御天飛行豬」作為花燈主題，不僅希望市民在金豬年圓滿、福氣、好命，會飛行的豬更代表經濟起飛，也呼應台中大安區農會推出的「飛天豬．安農」品牌，希望藉此推廣台中出產的高優質肉品。

盧秀燕也說，去年元宵燈會沒有發放小提燈，許多市民感到非常遺憾，今年恢復發放，以主燈的樣貌打造飛天豬小提燈，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，彷彿「真的會飛」，讓小朋友體驗手動的樂趣。

觀旅局長林筱淇指出，今年燈區主題扣緊「台中意象」與生肖豬年，有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、12座花博石虎家族主題燈，1座日本睡魔扇形花燈，另外還有大面積光環境及賞燈光廊，燦爛奪目，點亮文心森林公園夜空。

林筱淇也說，「福滿迎豬」主燈秀每晚7點至10點整點開演，每場次約5分鐘，主燈秀結合周邊主題燈及光環境同步燈光效果，並以雷射特效搭配客製化主題曲，兼具視覺、聽覺饗宴。至於小提燈將在2月16日至19日（元宵節），每晚6點在燈會現場免費發送，限量15萬份，送完為止。

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