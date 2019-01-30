春節連假遊「水金九」 注意交通分流免塞車

2019-01-30 17:59

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市東北角知名景點水湳洞、金瓜石、九份地區於春節期間，預計將有大批民眾進入遊玩。瑞芳警分局與新北市交通局共同規劃春節期間疏導管制計畫，推出「交通截流導引、替代、接駁措施」，當平面道路超過負荷時，將會啟動節流機制，往九份方向的車輛，將請駕駛直接開往萬瑞快速道路終點，再進行引導分流，減少壅塞機會。

瑞芳警分局長陳良德指出，該措施主要是遇到下台62線快速道路前往九份的瑞芳市區明燈路、台二丁線瑞八公路等平面道路壅塞時，將視情況，預先在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口（含一坑路及傑魚坑交流道）實施控管，以交通錐與告示牌封閉匝道，請駕駛配合員警指揮手勢，將車輛引導至瑞濱出口，行駛台二線至金水公路往金瓜石。遊客也可以將車輛停放在水湳洞停車場，搭乘接駁公車上山旅遊。

瑞芳警分局也提供金瓜石、九份地區停車場車位狀況供民眾參考：

（一）汽車停車場：（可停放小汽車計約810輛）

1、勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛

2、隔頂停車場：可停放小汽車約50輛

3、福山宮停車場：可停放小汽車約20輛

4、9號停車場：可停放小汽車約200輛

5、水湳洞停車場：可停放小汽車約400輛

6、台陽停車場：可停放小汽車約210輛

（二）大型車停車場：（可停放大型車計約380輛）

1、九號停車場：可停放大型車約100輛

2、新九號停車場：可停放大型車約80輛

3、水湳洞停車場：可停放大型車約200輛



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