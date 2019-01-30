離岸風電費率敲定每度5.5元 彰化縣長王惠美2字速回

2019-01-30 17:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年離岸風電再生能源躉購費率每度5.5元拍板定案，比預告每度5.1元調高，但比去年最高離岸風電每度5.8元低，對此，彰化縣長王惠美今天在經濟部開完記者會後，隨即以「尊重」2字回應，她說，離岸風電費率的訂定是中央權責，縣府予以尊重。

倒是身兼縣府經濟暨綠能發展處代理處長的建設處長劉玉平指出，現在大家都在討論「離岸風電」，但「離岸風電」只是能源的「替代方案」，他認為重點應該是擺在如何讓離岸風電產業鏈在彰化落地生根。

劉玉平說，雖然中央也強調產業在地化，但因為核心技術不移轉，對落實產業在地化很難有成效。離岸風電在外海，受影響最大的就是原來靠海洋生活的漁民，不論是補償或轉型輔導，這些都須與漁民、漁會溝通，取得他們的認同和支持。

劉玉平說，對縣府而言，離岸風電開發帶來的效益主要是稅收，但綠能沒有獨立的稅別，還是歸屬營業稅，以離岸風電來說，每創造100元營業稅，回到地方只有1.3元的統籌分配稅，海上租金的收入1年6億也全歸國有，而產業在地化部分恐怕彰化廠商參與的更少，從這些面向來檢視，地方因離岸風電開發而受惠的地方真的不多。

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